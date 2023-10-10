畢馬威：港首3季IPO集資僅246億　全球排名跌落第8位

受宏觀經濟和地緣政治不明朗因素影響，畢馬威發表的報告顯示，2023年第三季度全球IPO活動持續疲弱。香港IPO市場今年首三季度僅錄得44宗IPO上市，募資總額為246億港元，分別較去年同期減少65%和15%，拖累香港下跌至全球IPO排名第八位。由於利率持續高企和經濟增長放緩，該行預計香港IPO市場表現在短期內仍面臨挑戰

報告指出，雖然香港新股市況仍然低迷，但上市申請宗數繼續穩步積累，截至2023年9月30日達到約110家。當中，未盈利生物科技公司率先顯露增長勢頭，迄今有六家公司成功上市，超越去年同期的四家，再次彰顯香港作為生物科技公司集資樞紐的韌性。截至9月30日，共有29家訊息技術、媒體及電訊公司以及20家醫療保健及生物科技公司申請在香港上市，其中包括9家未盈利生物科技公司。這兩個行業合計佔香港新股申請宗數近一半，有望幫助香港在年底重返全球IPO排名前五位。

港交所最近發布了有關GEM改革的諮詢文件，提出措施以提升GEM對具有高增長潛力的中小企業的吸引力；港府亦已成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股市流通性的因素。畢馬威認為，這些舉措加上持續完善的港交所上市制度，均有助香港加強多元化和多層次的資本市場發展，維持香港作為主要國際金融中心的競爭力。

另邊廂，A股IPO市場繼續領先全球，2023年至今累積貢獻全球募資總額約一半，交易宗數則佔全球約五分之一。納斯達克證券交易所今年憑藉一宗超大規模的半導體與軟件設計公司上市項目，募資總額增至109億美元，全球排名躍升至第三。與此同時，紐約證券交易所穩居全球第四位；兩家交易所去年均五甲不入，今年的表現有顯著進步。

今年首三季，上海證券交易所和深圳證券交易所分別募資287億美元和198億美元，較去年同期分別減少42%和23%。A股目前約有820家企業申請上市，從IPO市場募資額來看，排名前三的企業均與半導體生產相關，反映中國內地重視半導體行業發展。訊息技術、媒體及電訊和工業製造業佔目前IPO申請人近七成，預計將成為A股市場長期增長的主要推動力。

為刺激資本市場活動、提振投資者信心，國家財政部和中國證監會早前推出一系列措施，包括降低證券交易印花稅、限制股權稀釋、調整IPO和再融資的發展速度。

畢馬威資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，環球新股市場在重重挑戰中持續面臨重大阻力，不確定性壓抑了投資者情緒。然而，近期一家知名科技公司的成功上市引起了全球投資者的高度關注，為提振全球IPO活動與重燃投資者信心帶來了一線希望。畢馬威資本市場合夥人劉大昌稱，中國證監會為振興A股資本市場而推行的措施有望在短期內平衡IPO步伐，並促進資本市場更健康和可持續的長遠發展。隨着金融監管措施不斷完善，加上上市申請數目保持穩定，A股證券交易所在未來幾年將繼續高踞全球IPO排行前列。