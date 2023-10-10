能源轉型將會令百萬人失業？呢兩個國家最大鑊...

正當全世界憂慮不少行業將會被人工智能取代，其實在新一輪能源革命下，個別傳統行業亦面臨顯著收縮，大量相關職位將會消失。外媒引述美國智庫全球能源監測組織(Global Energy Monitor，GEM)的研究顯示，即使各國沒有進一步承諾逐步淘汰化石燃料，到2050年全球煤炭產業可能要減少近100萬個工作機會，中國及印度面臨的影響最大。

根據GEM預計，未來數十年內，數百個勞力密集的礦場將因使用壽命結束而關閉，各國將以更乾淨的低碳能源取代煤炭。然而，大多數面臨關閉的礦山，都沒有制定計劃來延長其營運壽命或結束營運後的過渡安排。

GEM考察了全球4,300個正在運行或擬議中的煤礦，涵蓋總勞動力將近270萬人。GEM估計，如果逐步實施減少煤炭的計劃，將全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度以內，那麼全球將會只需要25萬名礦工，相當於目前勞動力不足10%。報告發現，預計在2035年之前停止營運的礦場，目前僱用了超過40萬名工人。

中國煤炭產業是全球規模最大，目前僱員人數超過150萬，預計到2050年，全球將有約100萬個煤炭相關工作機會消失，單是山西省就將減少超過24萬個職位。內地煤炭業近幾十年來經歷了幾波的重組，北部和東北地區的許多礦區，在礦坑關閉後正竭力找尋新的經濟增長來源及就業機會。