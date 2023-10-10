幾歲賺到第一桶金？滙豐話港富裕階層平均年齡僅...

能夠賺取「第一桶金」，即個人流動資產達到100萬港元，是不少港人普遍的財務目標。滙豐卓越理財2023新中產報告指出，香港富裕階層人士平均在33歲時成為百萬富翁，他們亦有信心在62歲能賺得1,000萬港元。另外，6%受訪者現已達標，平均在45歲時成為千萬富翁。

報告指，大部分（61%）的受訪者依靠來自工作的儲蓄以賺取其第一桶金，較少依賴其他收入來源如投資所得的利潤。然而，要實現流動資產達1,000萬元的目標時，只有1/3認為儲蓄是主要途徑，有更多人會傾向透過買賣投資產品（21%）和固定資產（14%）以達致財富增值。

近6成的受訪者指出，疲弱的宏觀經濟和投資環境都是成為千萬富翁路上的最大挑戰。其他主要障礙包括錯誤的投資決定，突發開支，以及事業發展或薪金增長方面遇上樽頸。

近期房地產市場疲弱，令部分人對物業能保值的信心有所動搖。只有約過半數的受訪者認同買樓保值的傳統概念，較去年的調查下跌23個百分點。此外，57%的受訪者預期本港住宅價格於未來12個月會下跌，更有3/4受訪者預計本地經濟於來年將不會改善，甚至出現下滑。

不過，市場的不樂觀情緒並沒有完全改變受訪者對物業的看法，物業依然是建立財富及傳承計劃中不可或缺的工具。44%的受訪父母表示，會提供財政支援協助子女置業，平均計劃資助193萬元。每10個父母就有4個表示會於子女結婚時協助他們上車，有1/4受訪父母更打算子女在子女年滿18歲或之前協助他們置業。