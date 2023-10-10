瑞銀料中國經濟已觸底　呢類股票短期諗得過...

瑞銀財富管理投資總監辦公室針對中國經濟發表報告指，市場情緒可能也將觸底回升，而數據趨勢鞏固了該行整體經濟已在第三季觸底的觀點。隨着更多支持政策推出及其效應逐漸顯現，預計未來數月房地產銷售將在低位回穩，第四季國內生產總值(GDP)增長將溫和回升至4.5%左右；第三季年增率預計約為4%。增長動能繼續朝預測的全年GDP增長4.8%的方向發展，接近5%左右的官方目標。

基於對年底前經濟復甦的預期，該行的短期配置繼續側重於周期型股票，槓鈴策略偏重於成長性，一方面持有較高的需求敏感型類股（互聯網和消費）以及上游周期性行業（例如材料和工業）。另一方面，該行增加了防禦股、具有高股息收益率和穩健現金流的企業，以抵禦當前的市場波動。

因應中長期內結構性因素的重要性上升，該行建議將部分關注焦點從周期性轉向受期於結構性增長的股票，與中國的長期增長方向保持一致。但認為考慮到增長放緩的前景以及地緣政治局勢持續緊張，投資者仍需要配置一定比重的防禦股。就此而言，該行看好國內市場營收佔比較高、現金生成能力較強、資本管理積極且多年來股息收益率較高的公司。