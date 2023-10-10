澳洲會計師公會籲減辣激活樓市　先針對呢類印花稅...

市場要求樓市減辣聲音愈來愈大！澳洲會計師公會建議，港府在新一份施政報告中可降低針對買賣或轉讓第二套物業徵收的15%從價印花稅，惟不建議政府一次過撤銷3年內轉讓物業的額外印花稅，應視乎市況及財政狀況，逐步放寬樓市政策。

2023年大中華區分會理事、稅務委員會副主席王文暉表示，降低買賣第二套物業徵收的從價印花稅，可短期刺激樓市交投，甚至令樓價回升，故未必會減少政府的印花稅稅收。另外，樓市氣氛好轉，將增加地產發展商買地意欲，也有助政府的賣地收入。

被問到減辣會否令「炒風」重現，她認為，目前樓市與早年引入辣招時的狀況有別，通關後未見大量非本地買家入市及推高樓價，加上在高息的環境下，買家需考慮成本，相信影響不大。

港府在3月的財政預算案中公布推出新的「資本投資者入境計劃」，惟至今仍未有細節出台。該公會促政府盡快公布細節，並建議擴大投資範圍至不動產投資，物業價格最低門檻2,000萬港元，且允許符合資格的申請人於首次置業時享受與本地居民一致的買家印花稅。

王解釋，受通關、放寬海外人才置業影響，在過去半年，買賣第二套物業的印花稅有上升，而放寬海外買家印花稅將有助吸引高淨值人士來港，這類人士能為香港帶來新資金，從而帶動整體經濟發展。