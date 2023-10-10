澳洲會計師公會建議降股票印花稅及延長交易時間

新一份施政報告將於本月25日公布，澳洲會計師公會建議，股票印花稅下調至與內地「睇齊」，只徵收賣方0.05%，雖然短期會減少庫房收入，但有助吸引對沖、套戥基金參與，長遠能透過交投彌補影響。同時建議港交所延長交易時間1.5小時，從目前的5.5小時增至7小時，與其他國際交易所相近，以吸引歐洲、英國或其他地區投資者參與港股交易。

澳洲會計師公會2023年大中華區分會會長呂志宏指，市況疲弱是國際主要經濟體均面對的情況，坦言今年新股集資額預測僅500億屬低位，但仍有望位列全球第5位，而改善股市流動性、完善上市制度，將有助吸引企業來港上市，從而再吸引資金到港投資，壯大本港資金池。

他相信，隨着美國加息周期見頂，市場不明朗減弱，加上GEM(前稱創業板)改革，將激活中小企融資渠道。若建議政策落地，預期本港股市成交明年上半年可重上過千億元水平。

公會同時建議，下調港股通納入股票標的的市值門檻、落實推行新股通、探索跨境上市等。

近期外資減少投資港股成為市場焦點，被問到如何吸引外資重返香港。呂指出，部分資金或因地緣政治問題而不投資香港，「只要有錢賺，估值吸引」，聰明錢會重返香港市場。長遠而言，要維持香港上市公司的組合豐富，除敏感行業外，也有零售、科技等不同類型的公司可供投資，而維持低稅率對吸引資金、企業及家族辦公室來港也重要。