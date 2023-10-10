調查：香港40歲以下女性心理健康狀況較差

AXA安盛最新調查顯示，只有19%的香港受訪女性感到「心靈豐盛」，比例略低於香港受訪男性的23%。值得留意的是，40歲或以下較年輕的女性受訪者感到「心理豐盛」的比例更低，只有12%，顯著低於40歲以上受訪女性的24%。

「AXA安盛心理健康研究2023」旨在評估全球各地民眾的心理健康狀況，發現香港年輕女性普遍面對較大的心理壓力，多達 64%較年輕女性受訪者在過去一年受中度至高度壓力困擾，較整體女性受訪者的 46%比例更高。

研究針對香港女性的心理及整體健康狀況進行評估，找出她們在職業生涯和個人生活中面臨的挑戰。研究結果顯示，接近三成二（61%）香港受訪女性認同，其目前的工作環境中不同性別均受到平等對待。

然而，研究發現職場仍然存有性別平等差距，近半數女性受訪者表示，其工作能力曾因性別原因而被質疑或低估，另有 25%受訪者曾在職場經歷帶有歧視的性別相關言論。

研究同時探討受訪者對財務安全及整體財政狀況的憂慮。36%香港受訪女性表示，目前的財務狀況為她們帶來重大壓力。然而，儘管收入水平較高，42%從事高級行政人員的女性受訪者表示，其財務狀況為她們帶來沉重壓力，比例在所有受訪職業中最高。情況或反映她們需要維持較優質的生活水平，以及面對社會對成功的期望所衍生的額外壓力。

展望未來的財務狀況，只有三分之一（32%）的香港受訪女性感到安心，遠低於受訪男性的42%。