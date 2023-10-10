年內新商廈陸續入伙或推高待租率至19%　勢創新高

戴德梁行發表第三季物業市場報告，該行香港董事總經理、項目及企業服務部主管蕭亮輝表示，甲級寫字樓市場於第3季錄得約22.59萬方呎負吸納量，除中區外各區均錄得負數，今年累積負吸納量錄約64.68萬方呎，整體待租率因而升至約17.7%，若預計年內落成的新商廈陸續入伙，待租率或會升至19%以上，屆時將創歷史新高。

至於上季甲廈租金持續受壓，第3季按季錄約1.7%跌幅，今年已累跌約5.5%，以港島東和九龍東等非核心區跌幅較爲顯著，暫已累挫約8.6%及6.4%，該行預計整體甲廈租金全年跌幅介乎約5%至7%。

但他指出，第3季新租賃活動較過去兩季較為活躍，新租面積按季增長約 40%，當中，從中區的新租賃面積可見，來自內地企業佔該區新租賃面積約 36%，反映內地企業租務需求於通關有明顯增長，當中有新進駐、也有擴充，而期間外資公司擴充取態較為手緊，以致中資比例推高。

舖位方面，該行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威指出，港人外遊及北上消費成風，削弱留港的消費力，變相拖慢零售市場復甦步伐。

第3季街舖平均空置率維持約9%水平，其中，尖沙咀區錄得兩宗大型租價個案，令空置率按季下調約1.2 個百分點至約11.9%，銅鑼灣及旺角維持在 5.3%與10.9%，而中環則上升約1.5個百分點至約8.5%。

租金走勢則隨着零售市道改善而穩步上升，各區按季升幅約1.2%至1.9%水平，年初至今升勢則以中環最強勁，累升約9.1%。該行預期今年全年核心區舖租將有約5%至10%增長。