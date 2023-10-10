【產經直播】港股升少截 後市上望空間有限？
2023年10月10日 16:18
東網電視更多新聞短片
利達LW管理基金經理及合夥人 黃耀宗
港股周二(10日)早段曾向萬八關進發，最多升399點，報17,916點，但隨着A股高開後倒跌，恒指亦都收幅收窄，最終僅收升147點，報17,664點。港股升少截有咩啟示？
以巴衝突未有震散環球股市，隔晚美股三大指數收升，中東局勢升溫帶來的負面影響已反映？此外，多名美國聯儲局官員齊齊「放鴿」，指近期美長債息高企，降低進一步收緊貨幣政策的必要性。美股後市表現可期？
科技股領漲大市，美團(03690)成為北水追捧對象，收市升超過3%，阿里巴巴(09988)、小米集團(01810)及京東(09618)都向上，而上日遭北水淨賣出的騰訊(00700)則獨憔悴，盤中曾倒跌，何解？科技股要點部署？
港交所(00388)遭野村削目標價，由385.6元劈至358.05元，降幅約7%。野村發表報告指，基於目前股市交投走勢，故降今明兩年每日成交預測5%及6%，達至1,180和1,320億元，同時下調盈利預測3%和6%。港交所會點走？
第2批零售綠債(04273)明天(11日)在港交所正式掛牌，今日率先在暗盤登場，有分析認為美息未見頂，綠債或有機會潛水？跌破100元可否撈入？
《東網Money 18》搵嚟利達LW管理基金經理及合夥人黃耀宗同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道