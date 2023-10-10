【產經直播】港股升少截　後市上望空間有限？

港股周二(10日)早段曾向萬八關進發，最多升399點，報17,916點，但隨着A股高開後倒跌，恒指亦都收幅收窄，最終僅收升147點，報17,664點。港股升少截有咩啟示？

以巴衝突未有震散環球股市，隔晚美股三大指數收升，中東局勢升溫帶來的負面影響已反映？此外，多名美國聯儲局官員齊齊「放鴿」，指近期美長債息高企，降低進一步收緊貨幣政策的必要性。美股後市表現可期？

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