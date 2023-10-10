道指期貨升68點　油價回落

美匯指數報105.667；港匯見7.8203；離岸人民幣(CNH)報7.2925；美元兌日圓報148.86；歐元處1.0599；英鎊報1.2261。金價報1,859.05美元。油價微升，布油報88.17美元，紐油處86.4美元。比特幣見27,675美元。道指期貨升68點。

焦點數據：

22:00 美國8月批發庫存

22:00 美國8月批發貿易

-遠洋集團9月銷售額按年跌68%。

-傳擬明年來港上市籌78億，蜜雪冰城：不予置評。

-綠債周三首掛，老虎證券：客戶平均中籤5.1手。

-澳洲會計師公會建議降股票印花稅及延長交易時間。

-澳洲會計師公會籲減辣激活樓市，先針對呢類印花稅...

-畢馬威：港首3季IPO集資僅246億，全球排名跌落第8位。

-市值蒸發逾4300億，香港地產股仍未夠平？

-滙豐採港交所Synapse為機構客戶進行滬深股通結算。

-內地銅業大亨失聯，據報已遭公安拘留，點解搞成咁？

-瑞銀料中國經濟已觸底，呢類股票短期諗得過...

-歐盟據報擬對中國鋼鐵企業展開反補貼調查。

-不敵比亞迪及吉汽？威馬汽車申破產重整。

-深圳第四季計劃入市商品房住宅供應1.3萬套。

香港經濟：

●據報財金官員要求各決策局及部門削最少1%開支。

●調查：香港40歲以下女性心理健康狀況較差。

●幾歲賺到第一桶金？滙豐話港富裕階層平均年齡僅...

●GUM：9月強積金人均蝕6651元。

外地經濟：

●能源轉型將會令百萬人失業？呢兩個國家最大鑊...

●南韓未成年老闆達390人，13歲學生年賺160萬，邊行咁好搵？

●世銀：以巴衝突恐推升通脹，亞洲債務問題累經濟。

●聯儲局副主席傑斐遜：債息升或減低再加息必要性。

●德銀：地緣政治風險致通脹升溫，1970年代滯脹時期恐重臨。

企業消息：

●晶片部門恐錄虧損，分析料三星上季利潤縮80%。

●UAW罷工至今4800人被炒，三大車廠損失超過400億。