道指期貨升68點 油價回落
2023年10月10日 16:19
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美匯指數報105.667；港匯見7.8203；離岸人民幣(CNH)報7.2925；美元兌日圓報148.86；歐元處1.0599；英鎊報1.2261。金價報1,859.05美元。油價微升，布油報88.17美元，紐油處86.4美元。比特幣見27,675美元。道指期貨升68點。
焦點數據：
22:00 美國8月批發庫存
22:00 美國8月批發貿易
●港股連升4日，惟未能一舉衝破萬八關。恒生指數高開209點後最多升399點，高見17,916點有獲利回吐，收市報17,664點，升147點或0.84%。https://reurl.cc/Doj9rd
-遠洋集團9月銷售額按年跌68%。
-傳擬明年來港上市籌78億，蜜雪冰城：不予置評。
-綠債周三首掛，老虎證券：客戶平均中籤5.1手。
-澳洲會計師公會建議降股票印花稅及延長交易時間。
-澳洲會計師公會籲減辣激活樓市，先針對呢類印花稅...
-畢馬威：港首3季IPO集資僅246億，全球排名跌落第8位。
-市值蒸發逾4300億，香港地產股仍未夠平？
-滙豐採港交所Synapse為機構客戶進行滬深股通結算。
-內地銅業大亨失聯，據報已遭公安拘留，點解搞成咁？
●滬深三大指數先升後回軟。滬綜指收報3,075點，跌21點或0.7%；深成指報10,050點，跌56點或0.56%；創業板指數報1,987點，跌10點或0.53%。https://reurl.cc/WvxdKx
-瑞銀料中國經濟已觸底，呢類股票短期諗得過...
-歐盟據報擬對中國鋼鐵企業展開反補貼調查。
-不敵比亞迪及吉汽？威馬汽車申破產重整。
-深圳第四季計劃入市商品房住宅供應1.3萬套。
香港經濟：
●據報財金官員要求各決策局及部門削最少1%開支。
●調查：香港40歲以下女性心理健康狀況較差。
●幾歲賺到第一桶金？滙豐話港富裕階層平均年齡僅...
●GUM：9月強積金人均蝕6651元。
外地經濟：
●能源轉型將會令百萬人失業？呢兩個國家最大鑊...
●南韓未成年老闆達390人，13歲學生年賺160萬，邊行咁好搵？
●世銀：以巴衝突恐推升通脹，亞洲債務問題累經濟。
●聯儲局副主席傑斐遜：債息升或減低再加息必要性。
●德銀：地緣政治風險致通脹升溫，1970年代滯脹時期恐重臨。
企業消息：
●晶片部門恐錄虧損，分析料三星上季利潤縮80%。
●UAW罷工至今4800人被炒，三大車廠損失超過400億。