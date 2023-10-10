IMF維持今年全球經濟預測　明年增速料降至2.9%

國際貨幣基金組織（IMF）發布最新展望，將2023年全球實際國內生總值(GDP)增長預測維持在3%不變，2024年經濟增速預測調低至2.9%，較7月份預估下跌0.1個百分點。

先進經濟體方面，2023年經濟增長預計由2022年的2.6%放緩至1.5%，2024年增速為1.4%。當中，美國經濟增長料動能強於預期，2023年經濟增長2.1%，2024年為1.5%，相對7月份的預測有所調升。歐元區增長則弱於預期，2023及2024年經濟預測分別下調0.2個及0.3個百分點，增長為2.1%及1.5%。

新興市場和發展中經濟體2023年及2024年增長率皆為4%，其中2024年下調0.1個百分點，反映中國的房地產業危機。新一份展望預計，中國2023年經濟增長為5%，2024年為4.2%，相較7月預跌0.2個及0.3個百分點。反觀其競爭對手印度，其2023年經濟預測獲上調0.2個百分點，至6.3%，2024年亦同為6.3%。

IMF首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas表示，全球經濟將繼續從疫情大流行、俄烏戰爭以及能源危機中復甦。