戴得梁行：轉睇淡樓價　今年料最多跌5%

住宅樓價持續下挫，在息口高企、股市波動及地緣政治角力等利淡因素影響下，戴得梁行下調今年樓價走勢預測，由原先料升約3%至7%，改為看跌最多約5%。

該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，7月香港主要銀行隨美國加息，買家入市情緒疲弱，拖慢新盤去貨速度，部分發展商以低價吸引買家，令二手樓價受壓。預計今年住宅成交量或較去年減慢最多約5%，料全年約43,000至45,000宗水平。

她指出，現時樓市辣招有檢視空間，市場以用家為主，已沒有炒風，特別是政府提出搶人才，但外地人士置業要支付樓價30%辣稅，會抑制該批買家的購買力。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指出，根據該行住宅樓價數據，截至9月底樓價已錄約0.5%跌幅。而第3季樓價跌幅出現擴大，當中代表細價盤的沙田第一城，該盤第4期的平均呎價按季下跌約14.1%，而代表中價市場的鰂魚涌太古城，項目高山台呎價亦按季回落約8.8%，至於代表豪宅市場的港島南貝沙灣，樓盤第2期呎價亦跌約4.8%。當中太古城及貝沙灣的呎價，均已跌穿去年12月低位。

他預計，若政府撤減辣招，相信只會帶動目前低迷的成交量，現時息口高，而定期存款回報比起買樓收租吸引，相信樓價可以「止血」但不會明顯反彈。