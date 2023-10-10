OneDegree：去年寵物醫療費用整體上升近2成

虛擬保險公司OneDegree表示，據該企內部理賠數據顯示，2022 年平均每隻曾就醫寵物的醫療費用高達6,460元，較2021年的5,640元增加15%。隨著寵物年齡增長，寵物醫療費用開支亦有所增加，寵物在1至4歲期間，每年平均醫療費用已超過6,000元，踏入老年的9至12歲的貓狗每年更花逾1萬元就醫，較1歲前的醫療開支高出1.3倍。

該企指，近年本港生育率有下降趨勢，不少人將關愛轉移至家中寵物身上，對其寵物寵愛有加，並視如己出，促使更多寵物主人願意帶寵物做定期身體檢查，希望能及早發現任何隱藏疾病。在這個情況下，近年寵物就醫更為頻繁。遇上寵物身體不適，但牠們又不會透過言語表達，將寵物視如子女的主人一般希望獸醫可作最詳細及全面的檢查，從而準確推斷病症。綜合以上因素，近年寵物醫療費用有增長趨勢，2022年寵物醫療費用整體亦上升近2成。

另一邊廂，部份寵物主人則低估飼養寵物的終身責任，當發現寵物醫療費用高昂後，即狠心決定棄養。根據政府的統計數據，有11,200戶曾有棄養家中寵物的打算，其中佔比最多的原因為「由寵物引起的原因」（86.4%），當中包括寵物年老或生病。有寵物收容中心負責人表示，他們接手的寵物當中，有部份狗隻來自獸醫診所，皆是因為寵物主人在帶寵物就醫，在知悉醫療費用後，表示放棄治療及決定棄養。

OneDegree副行政總裁周美華表示，本港寵物棄養一直是不能忽視的問題，部份寵物主人在帶寵物就醫後，知悉醫療費用高達數千元，部份疾病更須覆診數次，便放棄治療寵物及決定棄養。希望寵物保險可以更加普及，一旦寵物不幸有需要就醫，寵物保險可幫助寵物主人分擔大部份醫療費用，冀最終可減少寵物的棄養情況。