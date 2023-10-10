灣仔連天台特色戶以291萬元拍出　呎價不足1萬

環亞物業拍賣周二(10日)賣出兩項銀主單位，包括灣仔道162至164號唐樓一個高層連天台特色戶，屬兩房間隔，實用面積約293方呎，天台面積約263方呎，開價268萬港元，以291萬元易手，呎價約9,932元，搶高約23萬元或約8.6%。該項目鄰近一級歷史建築物藍屋。

該行董事總經理區蘊聰料，新買家為投資者，若連同裝修，銅鑼灣及灣仔同類特色單位租金可達約12,000至13,000元，在租賃市場轉旺後，租金回報率料可達4至5厘。

同場亦賣出將軍澳夾屋叠翠軒3座中層B室銀主盤，實用面積約614方呎，屬套三房間隔，開價480萬元，獲3至4組客出價競投，最終以541萬元售出，較開拍價高約61萬元或約12.7%，呎價約8,811元。物業銀行網上估值約679萬元，開價低約138萬元或約20.3%。

區指出，近日颱風襲港雖對市場造成影響，惟今次拍賣氣氛較預期為好，有約50人出席，相信不少人憧憬政府有機會減辣，故偷步入市。另外，深水埗基隆街179號連天台單位亦在拍賣前售出，該物業實用面積約563方呎。