FIS：香港企業注重金融科技創新並加大投資

FIS新一期報告指出，策略風險(61%)和財務風險(60%)為香港企業最重視的環節，反映企業對短期市場環境普遍感到擔憂；客戶體驗創新被視為是未來一年降低風險的首要重點，其次是科技和系統創新(51%)。

FIS銀行業解決方案經理馮凱琳表示，金管局推出金融科技應用的推廣計劃，加上AI和監管科技等先進技術的快速發展，為香港企業的創新奠定基礎。儘管營商環境仍然充滿挑戰，香港商界領袖亦留意到眾多風險，但令人鼓舞的是，幾乎一致認同創新對管理風險非常重要。

她補充，接近一半的香港企業表示計劃於未來12個月內採用生成式AI，公私營機構合作對充分發揮 AI 的潛力來說至關重要，有機會真正改變格局，對金融行業尤其如此。

另外，近半數(49%)承受著策略風險的香港領袖表示正在通過收購其他企業／與其他企業合作來應對此，但亦有不少人表示因應這個風險而正在採納新科技(42%) 或招聘新員工(42%)。在香港，幾乎所有(97%)管理層都表示認為創新對於降低風險至關重要。

第二期FIS全球創新報告 (Global Innovation Report)訪問了全球金融服務業（銀行、保險公司、資本市場公司及金融科技公司）和非金融企業（零售、餐飲、旅遊、遊戲及數碼內容以及技術供應商）的商界領袖和高級管理層，了解其未來 12 個月的主要金融投資範疇。