金監總局要求支持消費　放寬車貸申請條件

內媒報道，國家金融監督管理總局日前向各省市監理局、各類金融機構下發了《關於金融支持恢復和擴大消費的通知》，要求深化對金融本質和規律的認識，引導各類金融機構深耕消費金融細分市場，發展多元消費場景，提升零售服務質量，滿足居民合理消費信貸需求，並透過差異化的金融服務更好地為實體經濟服務。

《通知》涵蓋7方面共19條，包括：加強重點領域支持力度、支持擴大汽車消費、加大新型消費和服務消費金融支持、降低消費金融成本、強化保險保障服務、實際保護消費者合法權益。

其中，優化汽車貸款政策方面提出要在依法合規、風險可控前提下，適當放寬汽車消費信貸申請條件，降低汽車貸款首付比例，延長貸款期限，合理確定信貸額度，降低汽車消費門檻。加大新能源汽車支援力度方面提出，要助力新能源汽車推廣應用，滿足居民新能源汽車金融服務需求，開發設計符合新能源汽車特徵的專屬金融產品和服務，降低新能源汽車消費者在購買、使用與保有環節的成本，提升新能源汽車金融服務可得性。在新能源配套設施建設方面給予信貸支持，協助新能源汽車下鄉等問題。