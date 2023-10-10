北角半山海景台1150萬沽　持貨7年平手離場

港島私樓單位錄平手出貨個案，北角半山海景台低層單位，劈價130萬元，以1,150萬元成交，持貨約7年帳面平手離場，樓價重返2016年水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角半山海景台低層D室，實用面積約729方呎，套三房已改兩房，連一車位，望維港海景，7月放盤，減價130萬元，以1,150萬元成交，呎價約15,775元，原業主於2016年6月以1,150萬元購入，帳面平手實際上蝕使費。

●中原張偉光表示，大坑永威閣高層E室，實用面積約597方呎，兩房間隔，向為收租物業，今年8月以960萬元放盤，最新以800萬元交吉易手，累減160萬元或約17%，呎價約13,400元，新買家為用家。

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九龍區

●中原許永生指，長沙灣碧海藍天3座低層A室，實用面積約577方呎，三房間隔，最初開價980萬元，現減價75萬元或約8%，以905萬元沽出，呎價約15,685元，新買家為同區換樓客。

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新界區

●美聯李貫甡表示，青衣盈翠半島6座中層A室，實用面積約752方呎，套三房間隔，享海景，早於2021年以1,500萬元放售，及後曾下調叫價，終近日獲外區客議價後以1,135萬元承接，較最初開價累減365萬元，呎價約15,093元。

●美聯李杏儀稱，荃灣麗城花園2期7座低層E室，實用面積約668方呎，套三房間隔，最先以720萬元放售，放盤近8個月，終獲睇樓多時區外客，議價52萬元，以668萬元承接，呎價約10,000元。

●中原葉浩麟指，天水圍栢慧豪園2座中層A室，實用面積約494方呎，兩房間隔，外區上車客以526.8萬元承接，單位8月份叫價580萬元，減價53.2萬元，減幅約9.2%，呎價約10,664元。

●中原伍耀祖稱，天水圍10月錄約17宗二手買賣，按月增約55%，包括慧景軒2座高層B室，實用面積約708方呎，開價800萬元，累減12萬元，以788萬元沽出，呎價約11,130元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山翠擁華庭15座高層B室，實用面積約770方呎，三房連儲物室間隔，享山景，放盤3個半月，原叫價920萬元，減價102萬元，以818萬元獲買家承接，減幅約11.1%，呎價約10,623元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢輋徑篤村單號屋全幢村屋，套三房間隔，享山景及海景，原先叫價1,800萬元，累減550萬元，終以1,250萬元成交，減幅達30.6%，屬低市價約20%。

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