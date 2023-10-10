美股早段全數上揚　Unity股價曾升逾6%

美股3大指數早段向上，道指曾升102點，報33,707點；標指升11點，報4,346點；以科技股為主的納指曾升42點，報13,526點。港股夜期報17,891點，升15點，較香港收市高水226點。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，雖然近期市場利率不斷飆升，但對股市的潛在衝擊料不及於去年。該行指出，許多行業的庫存狀況有所改善，未來數月甚至可能進入「補充庫存」的階段，有利於企業盈利。同時，由於人工智能(AI)、半導體生產、製造業轉移相關的投資急增，持續利好企業盈利前景，因而可以抵銷高利率帶來的股票估值衝擊。

瑞銀認為美股的估值有所回落，風險回報變得更吸引。在經濟成功「軟着陸」的假設下，未來數季美股或會反彈約一成。

企業消息方面，巴西礦業巨頭淡水河谷與巴西國家石油公司簽署合作協議，雙方將共同開發降低碳排放解決方案，包括可持續燃料、生物燃料等。淡水河谷股價曾升逾2%。

電子遊戲引擎公司Unity宣布，John Riccitiello將卸任行政總裁一職，立即生效，並已任命James Whitehurst為臨時行政總裁。此前Riccitiello因提出具爭議的收費模式，希望向遊戲開發者收取按下載次數計的費用，變相「加價」而遭到強烈抵制。Unity股價早段曾升逾6%。

百事公司上季收入按年增長6.74%至234.53億美元；純利按年長14.43%至30.92億美元。業績數據顯示，該公司收入及盈利增長主要來自「實際有效定價」的上升，意味着加價是增長的最大動力來源。同時，百事亦連續第三季上調了全年盈利預測，其股價升約1%。