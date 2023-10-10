馬鞍山洋房項目5723萬再沽一伙　5天內連售3座

新盤成交未算活躍，但一手豪宅洋房仍不乏捧場客，馬鞍山洋房項目以5,723.8萬元再沽一伙，該盤5天內已連售3座洋房。鐵路沿線新盤亦有承接，包括沙田現樓項目今日再沽兩伙。

●馬鞍山雲海別墅標售單號洋房 成交價5723.8萬元

連同上周五(6日)的兩宗成交，該盤於5天內售出3座洋房，套現近1.8億元。

●傲玟再錄1宗成交 成交價逾3145.5萬元

何文田一手樓盤傲玟再錄成交，據成交紀錄冊資料，項目2座19樓A室，實用面積1,403方呎，於周二(10日)以逾3,145.5萬元售出，呎價約22,420元。

●海茵莊園沽出兩房連儲物室單位 成交價731.5萬

項目開售至今累售850伙，套現接近50億元，平均呎價約21,078元。

●星凱‧堤岸再沽兩伙 兩房戶逾931萬成交

施政報告快將公布，投資者加快入市決定。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸於周二(10日)再沽兩伙，其中5座18樓H室，實用面積528方呎，兩房梗廚設計，成交價931.4萬港元，呎價約17,640元。另一售出單位為5座37樓E室，實用面積348方呎，屬一房戶，以786.1萬元沽出，呎價約22,589元。

他續指，項目自上月重推後已沽出16伙，合共套現逾1.9億元。樓盤開售至今累售890伙，套現逾92億元，平均呎價約20,375元。

●經中原購買睿峰 有機會獲贈逾8萬元餐飲禮券

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰銷情持續，項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，該盤今年2月初重啟銷售以來累售101伙，套現近12億港元，項目至今已沽出290伙，總金額近28億元。

為配合銷售工作，該盤與中原地產合作推出置業優惠，由即日(10日)起至10月31日，經該行購入樓盤兩房戶的首名買家，可獲贈價值8.88萬元的米芝蓮星級餐飲禮券。