東方日報B1：港股樓頹　會計界促減稅

香港股市及樓市表現持續低迷，財富效應的縮水制約疫情後的經濟復甦。澳洲會計師公會建議港府在新一份施政報告中，下調股票印花稅至僅徵收賣方0.05%，跟內地看齊，以及減低買賣第二套住宅物業所徵收的15%從價印花稅，以提升市場流動性及吸引投資，鞏固香港作為國際金融中心的地位。

不過，該公會不建議政府一次過撤銷3年內轉讓物業的額外印花稅，應該視乎市況及財政狀況，逐步放寬樓市政策。稅務委員會副主席王文暉表示，降低買賣第二套物業徵收的從價印花稅，可短期刺激樓市交投，甚至令樓價回升，故未必會減少政府的印花稅稅收。另外，樓市氣氛好轉，將會增加地產發展商買地意欲，也有助政府的賣地收入。

港府在2月的財政預算案中公布推出新的「資本投資者入境計劃」，可是至今仍未有細節出台。該公會促請政府盡快公布細節，並建議擴大投資範圍至不動產投資，物業價格最低門檻2,000萬元，並容許合資格申請人在首次置業時，買家印花稅跟本地居民看齊，藉此鼓勵高淨值人士來港，為本港帶來新資金。

公會建議政府下調股票印花稅至跟內地看齊，即僅向賣方徵稅0.05%，並提議將港股交易時間由現時5.5小時，延長至7小時，希望吸引歐洲等地投資者參與港股交易。同時建議下調港股通納入股票範圍的市值門檻、落實推行新股通、探索跨境上市等。

近期外資減少投資港股成為市場焦點。被問到如何吸引外資重返香港，澳洲會計師公會2023年大中華區分會會長呂志宏指，部分資金或因地緣政治問題而不投資香港，但「只要有錢賺，估值吸引」，聰明錢會重返香港市場。長遠而言，完善上市制度、吸引企業來港上市，豐富上市公司組合，從而再吸引資金到港投資，壯大本港資金池，而維持低稅率對吸引資金、企業及家族辦公室來港也重要。

事實上，全球新股市場疲弱，拖累本港今年首3季度僅錄得44宗新股，集資總額為246億元，分別按年減少15%和65%，集資排名跌至第八位。會計師行畢馬威預期，息口高企及經濟增長放緩，香港短期新股市場仍面對挑戰，但有信心全年集資排名重返第5位。

本港經濟復甦不似預期，國際貨幣基金組織(IMF)一邊將香港今年本地生產總值(GDP)增長預測由3.5%調升至4.4%，一邊將明年增長預測由3.1%降至2.9%。

大華銀行亦下調本港經濟增長預測，現預期今年第三季按年增長5.6%，第四季按年增長6.9%，而全年GDP增長則為4.2%，處於政府修訂預測範圍4至5%的下限附近，更直言香港前景在短期內仍然充滿挑戰，認為明年雖有望進一步增長，但只是維持僅得2.5%的增長預測。