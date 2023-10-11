鄭勤龍：恒指今年低位或已見　可作睇好部署

從卦象顯示，恒指走勢正處於《雷水解》變《火澤睽》之中。在易經中，「水」性向下流，而「火」性則向上，今「解」卦帶有「水」的原素，而「睽」卦帶有「火」的原素，預示着恒指在短期內的走勢或仍然反覆。

承接上周預示港股可逢低吸納的《坎為水》變《雷水解》卦，恒指上周三(4日)在17,266點開市，當日指數在低見17,094點後便作出連日反彈，昨日指數最高曾見17,916點，最終升了147點，收報17,664點，可說已應驗了代表困難，預示大市所面臨的阻力仍然不輕的「坎為水」卦和帶解除、赦免和危難散去之意，故此或會出現一個有利投機者博反彈的機會的「解」卦卦象。

「解」卦有緩解之意，《序卦傳》曰：「解者緩也，緩必有所失，故受之以損。」按序卦傳的排序，繼「解」卦之後便是「損」卦，反映大市在短期內的向上動力仍然不足。

「睽」卦則代表暌違和事與願違之象，《序卦傳》曰：「家道窮必乖，故受之以睽，睽者乖也。」 大意是指，當一方面的力量發展到窮盡的時候，便可能會出現暌違的情況並向反方向發展。

綜合了卦象和基本分析，港股本年度的低位或已出現，故此，投資者或可考慮按着自己的投資策略，量力而為作地出投資部署。

玄學金融家 鄭勤龍