港股黑期高水270點　金價高收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.09%，報105.73；港匯見7.8188；離岸人民幣(CNH)報7.2861；美元兌日圓處148.61；歐元報1.0605，英鎊報1.2288。金價處1,860.13美元。布油報87.69美元，紐油報85.92美元。比特幣(Bitcoin)跌0.6%，報2.74萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水270點。

●道指收報33,739點，升134點或0.4%；標指收報4,358點，升22點或0.52%；納指收報13,562點，升78點或0.58%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,911點，升246點或1.38%。

●10月恒生指數夜期收報17,981點，升105點，高水316點，成交18,301張。

●紐約期油收報每桶85.97美元，跌0.47%；倫敦布蘭特期油收報每桶87.65美元，跌0.57%。

●紐約期金收報每安士1,875.3美元，升0.59%。

●李長江辭任碧桂園服務執董及總裁職務，轉任顧問。

●英國富時100指數收報7,628點，升136點或1.82%；德國DAX指數收報15,423點，升295點或1.95%；法國CAC指數收報7,162點，升141點或2.01%。

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