遊日注意！神準外匯分析師估Yen明年跌至5算

喜愛「返鄉下」的朋友注意，日圓恐低處未算低，暢錢要睇定啲！外媒報道，上季最準確預測日圓走勢的瑞穗美洲外匯主管Garth Appelt指，由於日本央行堅持其刺激性貨幣政策立場，日圓正步向30多年以來最低水平。日圓兌美元最新報148.72，每百日圓兌港元見5.2573。

Appelt預計，由於日本政策制定者堅持維持寬鬆政策，明年第一季日圓兌美元將跌至155，即每百日圓兌港元見5.03水平。他指出，除非以聯儲局為首的主要央行在現時緊縮的貨幣政策上有所轉變，以及美元轉弱，才能阻止日圓跌勢。

Appelt指出，日本當局面臨的最大問題是須弄清楚聯儲局何時結束加息。「美國經濟增長高於預期，而且你不知道聯儲局是否已經結束加息，所有這些事情對日本央行來說都是非常不幸。」

他認為，隨着交易員對美國長期利率向上的預期升溫，日圓可能會維持跌勢，在今年餘下時間日圓將處於介乎148至152水平。據瑞穗預測，明年3月底日圓將跌至介乎150至155美元。

Appelt提到，瑞穗一直密切關注資金流向，以幫助分析日圓，他並計劃監察政府計劃的任何進一步刺激措施，以及支持這些措施的預算。他指出，如果擴大的預算最終會加劇通脹，此情形將為日央行提供掩護，使其最快在今年退出孳息率曲線控制(YCC)計劃。