智能手機及PC銷售疲弱　晶片大廠三星電子業績有幾慘？

受晶片銷售持續低迷影響，三星電子營業額連跌4季，反映整體半導體產業持續疲弱。根據三星周三(11日)公布的業績，截至9月底止季度銷售額為67萬億韓圜(下同)(約3,907億港元)，按年減少13%，差過市場預期。期內營業利潤2.4萬億元，按年大挫77.8%，符合市場預期。

三星業績報告指出，由於個人電腦與智能手機需求疲弱，市場庫存過剩，導致客戶一直削減訂單，導致業績自去年下半年持續下滑，是拖累三星電子業績的主因。外媒報道，由於三星看好新冠疫情對儲存晶片有正面影響，因此擴大產量，隨後卻因經濟低迷，導致市場庫存增加，最終造成沉重負擔。

然而，在三星公布季績前有好消息。美國政府決定無限期地豁免三星及SK海力士兩家南韓晶片廠，向其在中國工廠供應含美國技術的半導體設備，不需要其他許可。目前三星在西安生產NAND快閃記憶體；SK海力士則在無錫工廠生產DRAM晶圓、以及在大連生產NAND快閃記憶體。

里昂證券分析師Sanjeev Rana表示，這消除了有關南韓儲存產業供應商在中國運營和生產的任何疑慮。三星及SK海力士應能提高其在中國的競爭力，並可訂定長期投資計劃。