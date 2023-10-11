《耀才x瑞銀 窩輪牛熊爭霸戰》即將開戰　獎品總值逾4萬

是次活動獎金獎品非常豐富，所有獎品均由瑞銀集團全力贊助；優勝者將可贏取最新型號 Apple iPhone 15 Pro Max及旅遊現金券、電器禮券及購物禮券等，總值高達逾4萬港元，比賽現已開放接受登記報名，並將於2023年10月16日至11月17日期間進行比賽，歡迎各路投資高手踴躍參與，現只需登入耀才官網報名，便可齊來競逐冠軍之寶座！

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，由於集團客戶群遍布不同屆別，因而令世界知名的交易所及國際外資投行均會選擇與集團一起舉辦不同類型的模擬投資比賽，希望藉模擬遊戲可教育投資者認識不同投資產品外，更可藉以推廣其產品，可謂雙贏。

他指，儘管今年港股的走勢持續低迷，但其實投資者反而對投資窩輪及牛熊的熱情確實有增無減，因為交易牛熊窩輪毋須繳付印花稅，在靜市中可謂大大降低投資成本，絕對是短炒之選；適逢集團是次獲得國際知名投行瑞銀集團邀請，一起舉辦《耀才x瑞銀 窩輪牛熊爭霸戰》，參加者可獲100萬元模擬資金用來爭奪高達4萬元的獎金獎品。

他認為，相信是次活動除可吸引一眾愛好買賣輪證的專業發燒友參加外，對窩輪牛熊未有認識的初學者及新客戶，亦可以藉遊戲來增長自己對衍生產品的認知，從而可逐步成為專業及多元化的投資者。