傳奇大鱷示警！美衰退迫近　以巴衝突下勿沾呢樣資產...

以色列與巴勒斯坦哈馬斯的戰爭爆發，加劇了地緣政治風險，準確預測1987年股災而成名的華爾街傳奇投資者、著名對沖基金大佬瓊斯(Paul Tudor Jones)也發出警告指，以巴衝突可能會引發核戰，在戰爭情況更明朗前，不會投資股票等風險資產。

新一輪侵略性行動展開，瓊斯接受外媒採訪時表示，哈馬斯襲擊以色列後，當前的地緣政治環境是他所見過「最具威脅性和挑戰性」，同時關注到俄羅斯對烏克蘭的戰爭、台灣與中國之間發生衝突的風險，同時也對美國財政狀況惡化發出了警告。他形容，對股票投資者來說，現在是一個充滿挑戰的時刻。他現在偏好比特幣和黃金，因為這兩項投資在經濟衰退期間表現較好。

另外，瓊斯認為加息可能會令市場陷入衰退，預測美國經濟衰退將於2024年第一季出現，直言美國正處於二戰以來最疲軟的財政狀況。他說，美國需要在2025年找到1萬億美元的儲蓄，建議應該對大多數人提高稅收、削減支出並就醫療保險等設限。

鑑於近期地緣政治的不確定性，他認為現在投資美國股票充滿挑戰，並指在經濟衰退到來之前，股市通常會下跌約12%，「可能會在某個時候、某種程度上發生」。瓊斯在一年前已指美國已經或接近衰退，惟此後標指飆升；他在今年5月再度預測美國將在今年第三或第四季陷入衰退。