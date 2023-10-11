聯儲局「鴿王」重申毋須加息　一項變數或左右大局...

以巴開戰加劇中東緊張氣氛，市場憂慮全球通脹升溫，將會推高息口。然而，立場一向「鴿派」的亞特蘭大聯儲銀行行長Raphael Bostic表明，聯儲局(FED)已經完成加息任務，不認為需要再升息，去令通脹率回到FED設定的2%目標。他又指，儘管FED連番加息已拖累經濟放緩，惟相信美國經濟不會陷入衰退。

Bostic表示，FED現有政策已經足夠，而且加息的影響「大多」仍未顯現。他指出，美國經濟仍然具有動力，足以化解政策緊縮的一些影響，讓經濟僅放緩，而不致於陷入衰退。不過Bostic都「戴一戴頭盔」，表示經濟數據一旦與他預期的不同，FED可能不得不再加息，但不是現在看到的前景，也不是他的預期。

對於以色列及巴勒斯坦激進組織哈馬斯上周末爆發軍事衝突，Bostic直言將會為美國及全球經濟帶來不確定性，人們將因此重新思考市場和投資。他表示，過去幾年來充斥意想不到的事件，例如新冠疫情及俄烏戰事，都讓人學會「隨時做好準備，並在需要時進入行動模式」。