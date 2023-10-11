花旗報告：全港逾40萬名千萬富翁　平均淨資產1600萬

花旗銀行公布「香港千萬富翁調查報告2022/2023」結果，截至2023年6月數據推算，全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達40.8萬人，與2022年年底41萬人相若，佔全港相關年齡人口約7%，即每約14個年齡介乎21至79歲之香港居民就有1位千萬富翁。

若計算截至2023年年中千萬富翁的淨資產總值，中位數為1,600萬元，較2022年的1,650萬港元稍稍回落；而流動資產中位數則由去年的550萬元下跌至450萬元。受訪千萬富翁平均有近一半的流動資產配置為現金(46%)，其次為股票(30%)、基金(19%)及債券(3%)。

是次調查探討了千萬富翁與下一代的財政關係。就財務狀況透明度而言，調查發現近九成千萬富翁願意或不介意向子女談及家庭每月開支；但不介意透露個人資產的只有約三成，而流動資產超過1,000萬港元的千萬富翁當中更只有兩成不介意向子女透露個人資產數目。

調查又指，逾六成千萬富翁對於子女對理財的了解表示有信心，近七成認為自己用在子女身上的金錢能平衡子女個人喜好及實際需要，近八成千萬富翁認為自己了解子女的日常支出。近七成千萬富翁預期為子女投放資源去海外升學，估計子女於海外讀大學四年期間支出超過200萬港元。

不少千萬富翁均願意於子女各項人生里程碑提供財務上支持，當中近七成父母願意支持子女置業，平均金額為240萬港元。而四成千萬富翁子女特別期望父母於養育下一代方面作出經濟支持，對比只有三成受訪父母表示願意提供支援。千萬富翁的子女表示，不論將來的財政狀況緊拙或穩健，願意經濟上支持退休父母的比率都比千萬富翁預期的為多。

千萬富翁下一代的金錢觀念方面，超過六成千萬富翁子女擁有自己的銀行戶口，平均於13歲開立戶口，接近六成半表示以父母為學習理財知識的主要對象。六成千萬富翁子女認為父母累積財富是靠努力工作及平日精打細算，近六成認為父母亦靠精於識別投資機會，四成半認為父母會主動尋找投資或理財相關的資訊為財富增值。

是項調查分別於2022年10月至12月及2023年4月至6月進行，透過電話分別訪問超過1,700名香港居民。調查中千萬富翁的定義為擁有淨資產總值達1,000萬港元或以上，而同時擁有最少100萬港元流動資產的富裕人士。