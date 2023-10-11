【高盛推介】滙豐、港交所繼續上升　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股昨日(10日)輕微升約0.3%，今早(11日)繼續上升。早上至今在62.5至63.2元間上落，現報62.8元，升約1%。滙控公布，昨日於香港市場回購327.08萬股，涉資約2.04億元。

港交所由上周四起連升，今早繼續。開市隨即突破290元水平，最高見296.8元的過去3周高位。現報295.4元，升約2.1%，目前為連續第5日上升。有專業機構就利率持續高企和經濟增長放緩，料香港IPO市場表現在短期內仍面臨挑戰，但亦料香港或可在今年底重返全球IPO五甲。

觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於本周一錄得約170萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於上周五至本周二共錄得約90萬元資金流入。

港交所方面，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約210萬元。淡倉於上周五至本周二共錄得約320萬元資金流入。

滙豐購19360，行使價68.85元，2024年03月15日到期，實際槓桿12.9倍，中年期、低而值。

滙豐購15635，行使價63.05元，2023年12月22日到期，實際槓桿16.5倍，高槓桿、高敏感度。

滙豐購19881，行使價66.05元，2024年01月26日到期，實際槓桿14.8倍，貼價。

滙豐沽17987，行使價47.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿11.2倍，低面值、高槓桿。

港交購19442，行使價310.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.9倍，貼價、高敏感度。

港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿12.7倍，行使價360元以下、2個月期以上最高槓桿產品之一。

港交購19487，行使價330.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.4倍，中年期、時間值損耗較低。

港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿10.5倍，貼價、高敏感度。

滙控及港交所牛熊證條款：

滙豐牛62572，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率7.3倍。

滙豐熊51410，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率7.8倍。

港交牛53249，收回價280元，行使價278元，換股比率500，槓桿比率16.2倍。

港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率7.5倍。

港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率10.8倍。

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