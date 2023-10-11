郵輪業捲土重來　平均票價飆37%恐再上調

各國在疫後放寬旅遊限制，旅客紛紛報復式旅行，郵輪業亦已捲土重來，票價不斷上漲。外媒報道，Tripadvisor旗下郵輪評論網站Cruise Critic數據顯示，今年12月加勒比海地區五晚郵輪的平均價格為每人736美元（約5,740港元），按年增約37%，相較2019年同期更高出43%。

郵輪商嘉年華行政總裁Josh Weinstein表示，該公司第3季每位乘客每天的淨收入創下歷史新高，預訂量同樣破紀錄，推動郵輪入住率和收入超過2019年的水平。皇家加勒比行政總裁Jason Liberty也表達同樣的觀點，指公司也在考慮提高價格，以滿足需求激增。

Cruise Critic高級編輯Aaron Saunders認為，郵輪票價飆升的部分原因，與機票價格上揚有關。據票價追蹤公司Hopper估計，隨着通貨膨脹飆升，機票價格已達到天價，國際機票價格較2019年上漲了26%。他相信郵輪票價高企情況可能會持續，而加勒比海市場是目前最受歡迎的領域之一，郵輪公司毋須像以前那樣降低票價或提供優惠吸引旅客預訂。