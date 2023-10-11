【高盛推介】美團跑贏大市 阿里繼續升
2023年10月11日 13:22
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨日(10日)重上110元水平，升約3.1%，今早(11日)繼續上升。早段曾高見118.2元的過去兩周高位，及後升幅略收窄。現報117.1元，升約4.3%，升幅跑贏大市。美團旗下美團閃購公布，十一黃金周中的即時訂單量同比增長37%。
阿里巴巴昨日反彈，升約1.6%，今早繼續上升。早段高見85.55元後升幅收窄，現報84.65元，升約1.5%。有券商就反映匯率變動，將對阿里的目標價調至131元，並維持對其「買入」評級，及繼續視其為中國互聯網行業中首選買入股的其中之一。
觀察個股輪證資金流向，美團淡倉於本周一錄得約600萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
阿里方面，好倉於本周一錄得約360萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
投資者如看好美團，可留意屬最貼價條款的高敏感度美團購(20361)。中年期選擇可留意低面值美團購(19690)。投資者如看淡，高槓桿選擇可留意美團沽(17780)。中年期選擇可留意美團沽(16076)。
美團購20361，行使價120.1元，2024年06月25日到期，實際槓桿3.9倍，最貼價條款、高敏感度。
美團購19690，行使價140.1元，2024年03月14日到期，實際槓桿6.1倍，中年期、低面值。
美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.1倍，行使價100元以上、2個月期以上、低街貨證中最高槓桿。
美團沽16076，行使價99.95元，2023年12月19日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿。
阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、行使價95元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。
阿里購19063，行使價92.93元，2023年12月20日到期，實際槓桿10.3倍，輕微價外、低面值。
阿里購18131，行使價100.1元，2023年03月25日到期，實際槓桿6.6倍，中年期。
阿里沽18460，行使價81.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.4倍，中年期。
美團及阿里牛熊證條款：
美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比5.7倍。
美團熊53325，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率3.4倍。
阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率7.6倍。
阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率5.3倍。
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