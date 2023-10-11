傳被恒大拖欠巨款　滄州銀行稱業務正常

滄州銀行周一(9日)發通告，強調銀行整體發展健康平穩，有能力保證廣大金融消費者的資金安全。該行上周六曾發公告，澄清銀行向恒大及其關聯企業貸款金額為3.46億元，借款主體為滄州恒祥房地產開發有限公司，有足值的土地、商業門市作為抵押物，整體風險可控，不會對該行經營管理和資產品質產生重大影響。

該行一名客戶經理表示，用戶的擔心很正常，但針對恒大的欠款就是網絡謠言，銀行的經營沒有任何問題。一名駐守在銀行門口的警員表示，截至周二凌晨3點，警方陸續拘留了不少謠言散布者。