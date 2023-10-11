傳被恒大拖欠巨款 滄州銀行稱業務正常
2023年10月11日 13:23
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有警員駐守在滄州銀行門口。
中國恒大(03333)主席許家印早前因涉嫌違法犯罪被採取強制措施，內媒報道，近日網上流傳一份「恒大所欠銀行貸款明細列表」，其中河北滄州銀行被拖欠34億元人民幣(下同)。由於滄州銀行屬於規模較小的城市商業銀行，存戶擔心會被拖累，日前便開始出現擠兌潮，該銀行不同的據點，都擠滿排隊提款的存戶。
滄州銀行周一(9日)發通告，強調銀行整體發展健康平穩，有能力保證廣大金融消費者的資金安全。該行上周六曾發公告，澄清銀行向恒大及其關聯企業貸款金額為3.46億元，借款主體為滄州恒祥房地產開發有限公司，有足值的土地、商業門市作為抵押物，整體風險可控，不會對該行經營管理和資產品質產生重大影響。
該行一名客戶經理表示，用戶的擔心很正常，但針對恒大的欠款就是網絡謠言，銀行的經營沒有任何問題。一名駐守在銀行門口的警員表示，截至周二凌晨3點，警方陸續拘留了不少謠言散布者。
無論滄州銀行會否被恒大拖垮，外界正在高度關注恒大「爆煲」最終會否在中國衍生更廣泛的金融危機。網上消息流傳，盛京銀行(02066)遭到網上大額轉帳，自周一起該行已經開始嚴格限制手機網上轉帳。