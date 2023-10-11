交投淡靜打擊稅收　第3季物業辣稅按季跌近半

樓價回落，物業市場交投氣氛低迷，政府庫房受雙重夾擊，除賣地收益不達標之餘，辣招稅收同時大幅回落。稅務局資料顯示，今年第3季各項物業辣招稅徵收稅款約11.87億元，較第2季錄約23.16億元，按季急跌約48.8%，涉及的物業成交宗數，亦由736宗下跌至553宗，按季下挫約24.9%。

各項稅款當中，以雙倍從價印花税及15%新住宅從價印花税跌幅最顯著，由第2季錄約14.55億元，下跌至上季6.98億元，按季跌幅約52%，物業成交量下跌約32%，上季錄340宗，包括1宗非住宅物業雙倍從價印花税追收個案。

其次，非本地買家入市香港住宅需繳付的買家印花税金額，上季錄約4.62億元，相關成交340宗，按季分別回落約45.5%及約19%。

至於額外印花税收上季不跌反升，期內徵收稅款約2,746萬元，按季升約89.1%，涉及住宅成交量51宗，較今年第2季錄36宗，按季多約41.7%。

若單計9月份稅收，各項物業辣招稅徵收稅額約3.29億元，按月增約11.4%，涉及的物業成交157宗，比8月錄201宗，按月減少約21.9%。