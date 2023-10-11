歐股個別發展　奢侈品股向下　丹麥藥廠諾和諾德漲3.8%

歐洲股市升跌不一，英國富時100指數報7,631點，升3點或0.04%；法國CAC指數報7,099點，跌62點或0.88%；德國DAX指數報15,393點，跌29點或0.19%。

個股方面，奢侈品股LVMH跌6.7%，觸及10多個月低位，此前該公司公布第三季收入增長9%，顯示隨着疫情後強勁支出浪潮減弱，集團增長放緩。

其他法國奢侈品巨頭如愛馬仕(Hermes)和開雲集團(Kering)，股價分別跌2.5%和2.7%。瑞士奢侈品公司歷峰集團(Richemont)跌5.3%，Swatch Group跌2.9%，Burberry亦跌3.7%。

然而，丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)漲3.8%，此前公司表示將提前停止一項研究Ozempic治療糖尿病患者腎衰竭的試驗，因為中期分析顯示，該療法將取得成功。不過，德國腎臟透析供應商Fresenius Medical Care股價挫18.6%。

此外，全球招聘機構PageGroup跌4.8%，此前該公司預測全年盈利低於市場預期。