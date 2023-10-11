道期牛皮 油價微升 離岸人民幣見7.2999
2023年10月11日 16:21
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美匯指數報105.82；港匯見7.8207；離岸人民幣(CNH)報7.2999；美元兌日圓報148.72；歐元處1.0604；英鎊報1.2280。金價報1,868.51美元。油價微升，布油報87.77美元，紐油處85.99美元。比特幣跌1.2%至27,054美元。道指期貨升10點。
焦點數據：
19:00 美國抵押貸款市場指數
20:30 美國9月生產者物價指數
●恒生指數全日報17,893點，升228點或1.3%，主板成交近888億港元。舜宇升逾12%，信義光能漲逾7%。https://reurl.cc/o5R40Q
-國泰航空冀盡快向政府贖回所有優先股。
-傳被恒大拖欠巨款，滄州銀行稱業務正常。
-據報恒大地產再被強制執行逾8億人幣，惟恒大系全線飆升。
-綠債掛牌曾見100.45元，專家指跌穿100元可入手。
-新股專輯：邁越科技收市炒高38%。
-傳內地酒業連鎖商「名品世家」或尋求赴港上市。
●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,078點，升3點或0.12%；深成指報10,084點，升34點或0.35%；創業板指數報2,003點，升15點或0.8%。
-大摩調查：逾8成內地居民不願買樓，近半估樓價續跌。
-vivo印度4高管傳被捕，公司：將採取所有可行法律措施。
香港經濟：
●交投淡靜打擊稅收，第3季物業辣稅按季跌近半。
●花旗料7成機會撤非首置辣稅，息高難吸引投資者。
●財政部：今年在港發行人民幣國債規模增至500億。
●花旗報告：全港逾40萬名千萬富翁，平均淨資產1600萬。
外地經濟：
●瑞銀上調本季布油預測至92美元，反映庫存消耗因素。
●以巴衝突未見影響國際油價，專家咁解釋...
●傳奇大鱷示警！美衰退迫近，以巴衝突下勿沾呢樣資產...
●智能手機及PC銷售疲弱，晶片大廠三星電子業績有幾慘？
●罕有發聲！英倫銀行：美國科技股估值恐過高。
●聯儲局「鴿王」重申毋須加息，一項變數或左右大局...
●郵輪業捲土重來，平均票價飆37%恐再上調。
●澳洲央行：或需進一步收緊貨幣政策。
●遊日注意！神準外匯分析師估Yen明年跌至5算。
企業消息：
●Apple Watch今年出貨料縮15%，郭明錤剖析原因...
●智能手機及PC銷售疲弱，晶片大廠三星電子業績有幾慘？