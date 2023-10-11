道期牛皮　油價微升　離岸人民幣見7.2999

美匯指數報105.82；港匯見7.8207；離岸人民幣(CNH)報7.2999；美元兌日圓報148.72；歐元處1.0604；英鎊報1.2280。金價報1,868.51美元。油價微升，布油報87.77美元，紐油處85.99美元。比特幣跌1.2%至27,054美元。道指期貨升10點。

焦點數據：

19:00 美國抵押貸款市場指數

20:30 美國9月生產者物價指數

-國泰航空冀盡快向政府贖回所有優先股。

-傳被恒大拖欠巨款，滄州銀行稱業務正常。

-據報恒大地產再被強制執行逾8億人幣，惟恒大系全線飆升。

-綠債掛牌曾見100.45元，專家指跌穿100元可入手。

-新股專輯：邁越科技收市炒高38%。

-傳內地酒業連鎖商「名品世家」或尋求赴港上市。

●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,078點，升3點或0.12%；深成指報10,084點，升34點或0.35%；創業板指數報2,003點，升15點或0.8%。

-大摩調查：逾8成內地居民不願買樓，近半估樓價續跌。

-vivo印度4高管傳被捕，公司：將採取所有可行法律措施。

香港經濟：

●交投淡靜打擊稅收，第3季物業辣稅按季跌近半。

●花旗料7成機會撤非首置辣稅，息高難吸引投資者。

●財政部：今年在港發行人民幣國債規模增至500億。

●花旗報告：全港逾40萬名千萬富翁，平均淨資產1600萬。

外地經濟：

●瑞銀上調本季布油預測至92美元，反映庫存消耗因素。

●以巴衝突未見影響國際油價，專家咁解釋...

●傳奇大鱷示警！美衰退迫近，以巴衝突下勿沾呢樣資產...

●智能手機及PC銷售疲弱，晶片大廠三星電子業績有幾慘？

●罕有發聲！英倫銀行：美國科技股估值恐過高。

●聯儲局「鴿王」重申毋須加息，一項變數或左右大局...

●郵輪業捲土重來，平均票價飆37%恐再上調。

●澳洲央行：或需進一步收緊貨幣政策。

●遊日注意！神準外匯分析師估Yen明年跌至5算。

企業消息：

●Apple Watch今年出貨料縮15%，郭明錤剖析原因...

●智能手機及PC銷售疲弱，晶片大廠三星電子業績有幾慘？