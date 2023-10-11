【收市開Show】傳內地發萬億國債 港股有救？
2023年10月11日 16:28
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瑭明資本投資組合管理部董事曾啟邦
外媒報道，中央擬再出招振經濟，考慮增發萬億國債，用於基建支出，刺激港股向上，一度重上萬八關。恒指周三(11日)高開292點，最多曾升358點，高見18,022點，收市仍升228點，收報17,893點，全日成交887億元；港股已連升第五日，大市氣氛回暖？恒指仲要可升幾多？
升市功臣包括友邦保險(01299)以及一眾龍頭科技股。友邦領漲2.2%，收報68.8元，要收復70元關口無難度？龍頭ATM同樣帶動恒指上升，美團(03690)升勢最強勁，升3.7%，後市愈升愈有？捕捉大市升勢，都係要靠呢幾隻股份？
有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤指，舜宇光學(02382)指，受惠於Android手機庫存回補，預期中國手機市場在今年第四季回復按季與按年增長。他提到在iPhone及華為訂單帶動下，舜宇手機鏡頭及攝像模組出貨量，料第四季可錄雙位數增長，顯示舜宇低谷已過。手機設備股齊齊爆升，舜宇收升12%，為表現最好藍籌股。而丘鈦科技(01478)則急彈23%，瑞聲(02018)亦進帳4.6%。呢個板塊最壞時間已過？
中國乘聯會公布，9月新能源車市場零售額按年增長21%，新能源汽車板塊做好。個股方面消息多籮籮，比亞迪(01211)獲得烏茲別克首都塔什干市政府訂單，涉採購2,000部電動巴士。據報小鵬汽車(09868)採購部門負責人李豐被停職調查，公司採取行動是正常的反腐倡廉行為，此次事件涉及面小，不影響商務、生產環節。有邊隻值博？
新一批3年期政府綠色債券(04273)首日掛牌，開市報100元，其後最多曾升至100.45元，即每手帳面賺45元，收市報100.4元，升0.4%。想買入的話可待「破發」？
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