【收市開Show】傳內地發萬億國債　港股有救？

外媒報道，中央擬再出招振經濟，考慮增發萬億國債，用於基建支出，刺激港股向上，一度重上萬八關。恒指周三(11日)高開292點，最多曾升358點，高見18,022點，收市仍升228點，收報17,893點，全日成交887億元；港股已連升第五日，大市氣氛回暖？恒指仲要可升幾多？

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