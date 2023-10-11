證監會就市場探盤指引展開諮詢

證監會就適用於市場探盤的建議指引展開諮詢。建議指引將釐清監管期望，並協助中介人在市場探盤的過程中，遵守在經營其業務時應以誠實、公平和維護客戶最佳利益的態度行事及確保市場廉潔穩健的一般原則。

根據有關建議，中介人須實施穩健的管治及有效的政策和內部監控程序，以防止在市場探盤過程中交託予他們的非公開資料或消息被不當使用和洩露，並須保存與市場探盤相關的紀錄，及根據其作為買方或賣方的角色遵從有關的具體規定。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，賣方經紀及買方參與者均有責任將交託予他們的非公開資料或消息嚴格保密，且不得濫用這些資料或消息，從而維持市場的廉潔穩健。不論任何非公開資料或消息的價格敏感程度為何，中介人一旦作出不可取的行為，都有可能對本港市場的公平和秩序造成影響，並削弱投資者對市場的信心。

證監會在展開是次諮詢前，已於2022年初進行一項有關市場探盤的主題檢視。證監會在制訂建議指引時，考慮本地及海外市場的作業常規及監管要求，證券及期貨事務上訴審裁處近期在一宗相關個案中的裁決，以及在主題檢視期間從中介人收集到的資料及初步回應。