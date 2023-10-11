長和旗下3英國與Vodafone合併遇阻　攔路虎係...

英國競爭與市場管理局(CMA)正研究合併會否顯著減少市場競爭，關注合併後消費者的選擇和費用、以及他們為英國流動網絡質素投資的意願，並向公眾諮詢。以前長和曾嘗試與Telefonica的英國業務合併，可惜過不了歐盟的競爭監管部門。

Vodafone稱，正積極與CMA洽商，歡迎當局讓第三方表達意見，並說希望建設歐洲領先的5G系統，跟3英國合併有利消費者、國家和市場競爭。

長和6月中宣布，把自己英國電訊業務注入Vodafone UK Trading Holdings Limited，跟Vodafone合併彼此的英國電訊業務，事成後，擬於未來10年在英國投資110億英鎊(約1,089.17億港元)打造完全不建基於4G基建的獨立(Standalone)5G網絡。Vodafone及長和在合併公司的持股分別為51%及49%，預計2024年底前完成。

長和聯席董事總經理霍建寧當時稱，3英國和Vodafone英國各自都欠缺成本效益規模，窒礙3英國的投資和競爭力，因此合體可變現龐大協同效應、降低淨負債，並進一步強化長和的財務。3英國將於交易完成後向長和償還16.84億英鎊(約167.23億港元)。

不過，談及面向大眾的電訊服務市場，長和表明，價格競爭會持續激烈，因為合併公司的網絡可為流動虛擬網絡營運商(MVNO)就批發合夥提供更佳選擇，而借電訊商的網絡基建提供流動電訊服務的MVNO，乃英國市場增長最快的環節。同時，合併公司有資源挑戰英國兩大電訊商BTEE和Virgin Media-O2，激勵固有市場領導者加快網絡投資計劃，繼而以更快速及更具成本效益的方式向英國消費者提供5G服務。