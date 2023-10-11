本港第3季工商舖買賣金額為3年半最低

疫情後市道恢復速度未如預期，拖累投資者對入市工商舖物業信心，工商舖買賣成交量再見低位。據中原(工商舖)資料顯示，2023第3季市場僅錄得約801宗工商舖買賣成交，再次跌穿1,000宗水平，為今年單季新低，總成交金額則錄得約131.2億港元，更是自2020年第一季後最低記錄。

該商舖部董事黃偉基表示，據該行統計，2023第三季共錄得約210宗商舖買賣成交，為連續第3個季度錄得約200宗左右買賣成交，數字仍處於低水平，較2022年同期仍有約兩成差幅。而季內總金額則錄得約56.44億元，對比上一季增多約5.5%，但按年同期對比，減少約16.3%。個別內地及本地品牌落戶，帶動舖租市場。

資料顯示，第3季共錄得約1,008宗商舖租務個案，為連續第三個季度錄得逾千宗成交，而該季總成交金額則約1.21億元。多區商舖空置率亦見改善，中環區由今年1月約12.93%回落至最新約7.72%，灣仔更由年初約12.79%大減至最新約5.32%，反映商戶進駐情況有增多跡象。

黃預期，第4季商舖買賣會與第三季相若，維持約200宗水平，至於買賣價則料有機會進一步下調約10至20%。至於租金將有機會再下調約一至兩成。

該行寫字樓部董事陳雁樓稱，今年第3季僅錄得約121宗商廈買賣成交，對比上季下跌約21.4%，比2022年同期更錄約32.4%跌幅。今季總成交金額涉約27.14億元，已連挫3個季度，對比第二季更少約16.3%。

陳氏稱，港島及九龍甲級廈空置率持續攀升，整體港島區最新記錄約11.94%，比年初上升約0.98個百分點，中環約11.17%，金鐘則錄得約9.63%。九龍區整體甲廈空置率比年初輕微上升，最新錄得約12.75%，其中尖沙咀約9.46%，觀塘更重返雙位數字，最新錄得約11.34%。租務市場方面，第3季錄得約1,336宗成交個案，按季跌約11%，季內總成交金額約1.72億元，按季升約24%，主因是有新型甲級商廈備受追捧所致。他預計，第四季商廈買賣價錢會平穩至下調約5%，而租金料下調約5%。

該行工商部董事劉重興則指，今年第三季市場錄得約470宗工廈買賣個案，總成交金額約47.61億元，按季分別減少約22.3%及19.4%，對比2022年同期更減少約17.3%及約35.3%。至於今季共錄得約1,163宗工廈租務成交，涉及總金額約4,031萬元，按季宗數維持相若水平，惟金額則跌約11%，按年同期對比，宗數更下滑約40%，金額亦跌約32%。預期第四季工廈平均呎價要有最少約5%至8%下調才會有承接。

中原(工商舖)董事總經理潘志明稱，現時息口高企，銀行同業拆息不斷提升，不少廠商及投資者大受影響，並預測第四季銀主盤量及創新低價情況會持續。不過，施政報告將公布利好措施，料利好工商舖發展，整體市場前景樂觀審慎。