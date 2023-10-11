4大內銀獲匯金公司入市撐場　共涉4.76億元人幣

中國經濟傾頹，苦於內房及城投債務危機的內銀估值低迷，迫使中國財政部旗下的中央滙金買內銀股撐場。

以周三(11日)收市價計，滙金今次出手一共斥資4.76億元人民幣，跟其一年從4大行所收的股息，成本基本上可以忽略不計；不過，滙金表示，即日起6個月內有意繼續在二級市場增持4大行。

滙金上次增持4大行已經是2015年8月的事，正值A股股災和人民幣小滙改後不久。巧合的是，4大行同年(即2016年3月)都調低末期息，2015年內銀業績的污點倒不是淨利息收入，而是不良貸款率飆升。現在的壓力當然是淨息差。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑上月表示，不排除2016年減派息的一幕於3年內重現。艱難的環境讓其維持派息有一定壓力，要收息有電訊股等更好選擇。內銀只派末期息，減不減派息明年3月才揭曉，更應考慮持貨期間股價升跌機率，問題是前景頗不明朗，既有樓按利率下調，跟定期存息下跌對沖的結果，暫時是未知之數，事關樓按餘額相當龐大，這些陰霾代表投資者現在買入撈底須有心理準備承受股價下行壓力。

另有內媒引述分析認為，目前「國家隊」匯金公司類似於平準基金的角色；所以最簡單直接的方式是中央向「國家隊」大規模注資，即可實現平準基金的類似功能；認為要解決目前股市低迷等問題，直接增資為最務實、最有效的手段。