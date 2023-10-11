世宙兩房戶606萬沽出　3年帳蝕64萬離場

二手業主待辣招期滿後，不惜蝕讓套現，3年前入市元朗世宙兩房單位的業主，減價至606萬元沽貨，期內帳面蝕讓64萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角丹拿花園1座高層D室，實用面積約674方呎，套三房間隔，望樓景，今年8月放盤叫價1,200萬元，減價150萬元，以1,050萬元成交，減幅約12.5%，呎價約15,579元。

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九龍區

●美聯王俊康表示，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道16號低層A室，實用面積約654方呎，套三房間隔，叫價750萬元，原業主移民，授權親友減價出售，終降至675萬元成交，減幅約10%，呎價約10,321元。

●香港置業黎俊華指，長沙灣泓景臺5座中層G室，實用面積約505方呎，兩房間隔，望內園景，以約905萬元放盤約1年後，經議價後以約818萬元易手，呎價約16,198元，新買家為家庭客。

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新界區

●中原王勤學表示，元朗區本月暫錄得18宗二手買賣，按月減少約14%，其中世宙1座中層D室，實用面積約426方呎，兩房間隔，開價612萬元，最終以606萬元沽出，呎價約14,225元，約3年帳面蝕64萬元或貶值約9.6%。

●美聯翟安暉稱，元朗好景樓頂層連天台單位，實用面積約728方呎，三房設計，新買家議價後即「一筆過」以382萬元購入，呎價約5,247元，整個買樓流程於24小時內完成。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊麗湖居9座高層G室成交，實用面積約547方呎，三房間隔，開價530萬元，累減20萬元，以510萬元沽出，呎價約9,324元。

●美聯梁浩文表示，屯門啟豐園1座中層B室，實用面積約410方呎，兩房間隔，最新叫價500萬元，減價至465萬元售出，呎價約11,341元，原業主早於1992年以72.9萬元購入。

●美聯顧耀彬透露，屯門居屋兆安苑B座極高層單位，實用面積約495方呎，兩房間隔，用家為區內家庭客，議價後於已補價自由市場以372.8萬元購入，呎價約7,531元，原業主於2017年以約380萬元購入。

●中原葉津榮表示，屯門10月暫錄約30宗二手買賣，寶怡花園2座低層E室，實用面積約480方呎，兩房間隔，放盤約5個月，最初叫價538萬元，近日調低叫價至460萬元，同區上車客睇樓半年，議價後決定以428萬元承接，呎價約8,917元。

●中原侯惠良指，沙田廣場D座低層3室，實用面積約612方呎，三房間隔，4月放盤時開價約958萬元，7月減至880萬元，日前議價後以765萬元易手，呎價約12,500元，累減約193萬元，新買家為換樓客。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍10月暫錄約15宗二手買賣，其中沙田居屋愉田苑G座低層2室，實用面積約568方呎，兩房間隔，8月開價約660萬元，日前議價後於已補價自由市場以530萬元易手，呎價約9,331元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山新港城H座高層2室，實用面積約338方呎，兩房間隔，享海景，放盤1個月，叫價630萬元，最終以553.3萬元成交，減幅12.2%，呎價約16,370元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山翠擁華庭15座高層B室，實用面積約770方呎，套三房及多用途房間隔，開價約850萬元，議價後以818萬元易手，呎價約10,623元，新買家為換樓客。

●中原林志明稱，馬鞍山10月暫錄約19宗二手買賣，按月增約90%，海濤居3座中層E室，實用面積約465方呎，兩房間隔，開價約630萬元，議價後以580萬元易手，呎價約12,473元，累減約50萬元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢銀線灣碧濤花園雙號屋，實用面積約1,728方呎，套三房連工人房間隔，享海景，連花園約2,006方呎，叫價6,800萬元，累減1,200萬元，終以5,600萬元成交，減幅約17.6%，呎價約32,407元，低市價約10%。

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