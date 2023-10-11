滙豐：港元拆息飆升　對呢兩間地產商傷害最深...

美國過去一年多次加息，香港雖然未有跟足加幅，但滙豐研究最新報告指出，隨着港元拆息(HIBOR)和離岸人民幣拆息(CNH HIBOR)處於今年高位，香港企業鎖定低成本固定利率債券融資的發行窗口現已關閉，未來數月將面臨更高的發債成本。

回顧今年情況，報告指出，由於美國國債孳息率不斷攀升，今年以來政府機構以外的香港企業一直迴避發行美元債，僅兩家公司分別於4月和8月發行美元債籌集25億和4億美元。而企業於2月、4月和5月的港元債發行相對活躍，低息期間利率為3至5厘；離岸人民幣(CNH)債發行則於1月、5月、6和7月相對活躍，期間利率2.5至3厘。今年迄今，企業於港元債和CNH債分別籌集了140億港元及150億元人民幣。

分析員認為，港元與美元掛鈎，被迫要跟隨美國加息。為節省利率，本地大型企業如有內地業務，多傾向返回內地發債，一來可享內地低息，二來「「內地借錢、內地使用」可作直接對沖，避免人民幣貶值的風險。

另方面，港元拆息周三普遍上升，與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，漲2.77點子至4.95679厘，是10月3日後次高，當日曾高見5.06375厘。