沙田項目於3日內連沽4伙 日出康城新盤990萬沽兩房戶
2023年10月11日 21:18
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新盤市況平淡，不過新界鐵路沿線物業仍有承接力，其中沙田項目於3日內連沽4伙，最新有三房戶以1,306萬元售出。日出康城亦有樓盤以990.3萬元沽出兩房單位。
●星凱‧堤岸三房1306萬成交 3日內連售4伙
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸於周三(11日)再沽1伙，項目已於3日內連售4伙，今日售出單位為3座18樓D室，實用面積677方呎，三房間隔，享城門河景，成交價1,306萬港元，呎價約19,291元。
他續指，項目自上月重推後沽出17伙，套現逾2億元。樓盤開售至今累售891伙，套現逾92億元，平均呎價約20,373元。
●凱柏峰III兩房戶990萬成交 呎價17313元
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)的將軍澳日出康城凱柏峰III續錄成交，項目3B座27樓D室，實用面積572方呎，兩房連儲物室間隔，周三(11日)以990.3萬元售出，呎價約17,313元。
●元朗雨後獲批滿意紙 短期內以現樓推售
星星地產旗下的元朗朗屏雨後，項目已獲批滿意紙，將於短期內開放8個現樓單位予公眾參觀，同時提供4種付款方法供現樓發售。
●港島南岸第2期揚海備用一按息率增至4.125厘
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周三(11日)更新部分價單，項目所提供的備用一按，全期息口由最優惠利率(P)減2.6厘，修定先P減2厘，即實際息口增加0.6厘，最新為4.125厘。