沙田項目於3日內連沽4伙　日出康城新盤990萬沽兩房戶

新盤市況平淡，不過新界鐵路沿線物業仍有承接力，其中沙田項目於3日內連沽4伙，最新有三房戶以1,306萬元售出。日出康城亦有樓盤以990.3萬元沽出兩房單位。

●星凱‧堤岸三房1306萬成交 3日內連售4伙

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸於周三(11日)再沽1伙，項目已於3日內連售4伙，今日售出單位為3座18樓D室，實用面積677方呎，三房間隔，享城門河景，成交價1,306萬港元，呎價約19,291元。

他續指，項目自上月重推後沽出17伙，套現逾2億元。樓盤開售至今累售891伙，套現逾92億元，平均呎價約20,373元。

●凱柏峰III兩房戶990萬成交 呎價17313元

●元朗雨後獲批滿意紙 短期內以現樓推售

星星地產旗下的元朗朗屏雨後，項目已獲批滿意紙，將於短期內開放8個現樓單位予公眾參觀，同時提供4種付款方法供現樓發售。

●港島南岸第2期揚海備用一按息率增至4.125厘