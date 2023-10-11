美股道指升近百點　港股夜期高水297點

美國國債孳息率繼續回落，10年期債息曾跌12.1個點子，低見4.543厘。美股3大指數周三早段揚升，道指升98點，報33,838點；標指升15點，報4,373點；以科技股為主的納指升83點，報13,646點。港股夜期報18,190點，升255點，高水297點。

美國抵押貸款銀行家協會(MBA)、全國房地產經紀協會(NAR)、全國住宅建築商協會(NAHB)在致聯儲局主席鮑威爾的信函中提到，市場對於聯儲局的利率政策展望並不明確，30年期定息按揭利率與10年期美債孳息率的息差不斷擴大。這種情況加劇供樓負擔能力的惡化趨勢，並且「對房地產市場造成額外的困擾」。

業界希望，聯儲局能夠明確不會考慮進一步加息、承諾不主動出售MBS。根據聯儲局「縮表」計劃，每月會減持350億美元的MBS，正常情況下這些減持動作都是通過「停止重新投資」已到期的MBS進行，不涉主動出售。

企業消息方面，能源巨頭埃克森美孚正式宣布收購頁岩油公司Pioneer Natural Resources的方案，前者將會以595億美元、即每股253美元的出價進行收購，交易將會全數以等價股份支付。Pioneer股東每持有一股，將可獲得2.3234股埃克森美孚。連同Pinoneer本身的債務在內，今次收購的實際估值為645億美元，與先前的市場傳聞相若。埃克森美孚股價早段曾跌3.56%；Pioneer則升1%。

另外，有傳私募巨頭黑石集團曾與華特迪士尼接洽，希望收購後者在印度的娛樂媒體業務一部分股權。此前迪士尼因為業務表現不振，導致其股價一直受壓，並尋求出售部分資產將公司業務「瘦身」。迪士尼周三早段曾升0.31%。

設計及內容創作軟件公司Adobe宣布，其生成式人工智能（AIGC）引擎Firefly迎來重大升級，包括推出新一代的Firefly Image 2功能，在增加了AI訓練的素材外，亦提高了圖像的精細度，並且容許更多細節調整。Adobe股價曾升2.22%。