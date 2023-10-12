鄧建初：美國金融市場混亂無比　西降東升或現

俄烏戰爭引發嚴重通脹，加上政治圖謀，美國聯儲局來個順水推舟，持續進行暴力加息，既可令全球資金從各國湧往美國金融市場，又可保持強美元地位。然而，利率急升帶來的直接傷害浮現，股市、樓市及債市等皆受重創。

損人害己的第一滴血，是新經濟股受到衝擊紛紛下跌之餘，美國以創新科技為主要業務的地區銀行更出現倒閉潮，客戶資金遭掠奪。經濟不穩，拖累道指、標普500及納指三大指數見頂急回。連一向被視為大戶們專利的美國國債價格亦不斷插水，近期被大舉拋售，推升債息創16年新高。

通脹高企，始於美國多年來肆意通過量化寬鬆的印銀紙政策來解決財赤問題。貪於享樂，養成美國人民喜歡先使未來錢的習慣。工資成本不斷上漲，資方如何能夠不加價而維持盈利？聯儲局意圖壓低通脹於2%或以下，談何容易。令初哥大惑不解的是，一眾巨企在盈利縮減下，紛紛進行裁員，就業數據卻仍然非常強勁，絲毫反映不出現實狀況。究竟葫蘆裏賣甚麼藥，只有財金官員才知真相。傳媒報道亦不知孰真孰假，一場歡喜一場憂，令下降趨勢中的金融市場，間中呈現報復式反彈。

市場瞬息萬變，隨着政局針鋒相對及聯儲局言論莫衷一是而極度波動，投資者更傾向短線炒賣，甚至只投定存，不願作出長遠投資。看美國政府發行的長債，破紀錄連續下跌三年可見一斑。孶息曲線倒掛，意味投資者預期未來經濟增長轉弱。

因債券損失巨大，令部分借貸的投資者拋售股票或物業以抵償損失，連連相扣的拋售潮迫在眉睫。股民們宜綁好安全帶，對美國股市小心為上，不宜冒進。反觀中港股市下跌多時，或會出現「西降東升」的景況。初哥是否言中，留待日後揭曉。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)