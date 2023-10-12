石醴泉：中國經濟前景勿看得太淡

環球許多媒體和經濟學家都在探討中國的經濟前景，有人樂觀，有人唱衰。有外媒資深專欄作家於日前發布一篇題為《不要過早預測「中國達峰」》的文章，既看到中國面臨的問題，也指出中國的潛在優勢，觀點中肯，值得參考。

他的論點大致可分為3部分。首先他讓讀者了解中國目前的人均國民生產總值(GDP per Capita)大約在哪個水平。42年前，中國人均國民生產總值只有美國的2%。經過大約翻了四次後，2022年已經達到美國的28%、波蘭的一半。

如果中國能達到波蘭水平的話，其總體GDP就會比美國和歐盟加起來的還要大。南韓的人均國民生產總值在1988年大約和中國目前水平相近，之後用了19年才翻了一番，達到目前波蘭的水平，當中還經歷了亞洲金融風暴。若中國重複南韓經驗，人均國民生產總值再翻一番大約要等到2040年之後。

第二，他明白投資者為何擔心中國經濟前景。因為中國過去的經濟增長過於依賴固定資產投資，特別是房地產行業。而打擊房地產行業，無可避免會令經濟受影響，同時增加金融體系的脆弱性，加上人口老化、日益緊張的國際關係等，短期情況的確令人擔憂。

科技行業料勝過歐洲

最後，他指出投資者也不應過於悲觀，南韓曾經歷過1982年的債務危機和1997年的亞洲金融風暴，當時也有不少唱衰南韓經濟的聲音。但雨過天青之後，南韓經濟繼續向前邁進。

投資者也不要低估中國的優勢，例如近兩年每年高達約1,000萬名的大學畢業生，極強的創業文化和在某些領域的領先地位，例如電動車等。他認為中國的科技行業早已領先歐洲，所以中國的前路如何，更加取決於其內部意向，多於外部條件。

基建發展佳 利吸外資

上述論點不無道理，除此之外，中國還有其他幾個不可忽略的優勢。第一就是中國目前的基礎設施在新興國家當中無出其右，就算跟成熟國家比較，也絕不輸蝕。這使中國在吸引外資入駐方面非常有競爭力。如果外資不是考慮到分散風險的需求，而把產能向東南亞轉移，其實只是基於成本考慮，是有傾向把產能留在中國。所以只要外資信心恢復的話，中國自有其吸引力。

第二，放眼全球，只有中國市場有美國市場般的統一和規模，即全國上下只用一個法律制度、一個稅制、一套商貿規則、一種語言。企業在中國應會更容易受惠於經濟規模，達至比國外同類企業更高的投資回報率。經過中國市場歷練的企業也更有競爭力去霸佔其他巿場，這也是為甚麼美國比世界其他國家有更多的大型跨國企業。如中國政治環境再次放鬆的話，中國絕對有能力培養出更多跨國企業。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上非投資建議)