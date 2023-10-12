美股連升4日　油價挫逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.09%，報105.72；港匯見7.8189；離岸人民幣(CNH)報7.2987；美元兌日圓處149.02；歐元報1.0623，英鎊報1.2317。金價處1,875.31美元。布油報85.54美元，紐油報83.19美元。比特幣(Bitcoin)跌2%，報2.68萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水210點。

●美股連升第4個交易日，道指收報33,804點，升65點或0.19%；標指收報4,376點，升18點或0.43%；納指收報13,659點，升96點或0.71%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,122點，升228點或1.26%。

●10月恒生指數夜期收報18,137點，升202點，高水244點，成交21,233張。

●紐約期油收報每桶83.49美元，跌2.48美元或2.88%；倫敦布蘭特期油收報每桶85.82美元，跌1.83美元或2.09%。

●紐約期金收報每安士1,887.3美元，升12美元或0.64%。

●英國富時100指數收報7,620點，跌8點或0.11%；德國DAX指數收報15,460點，升36點或0.24%；法國CAC指數收報7,131點，跌31點或0.44%。

●日本8月核心機械訂單按月跌0.5%，遜預期。

●美國9月生產物價指數(PPI)按年增長2.2%，高過市場估計的1.6%，反映上游物價上揚壓力仍然持續。

●美國上周API原油庫存增加1,294萬桶，預期增加130萬桶。

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