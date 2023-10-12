入手新機王可減3888港元兼享12個月免息分期

【特約報道】螞蟻銀行(Ant Bank)每月提供不同優惠驚喜，上個月為慶祝銀行3週年，獨家呈獻《N Music Festival》為一眾歌迷帶來音樂盛宴。今個月配合蘋果公司剛推出iPhone 15系列新手機應市，推出「10月幫你換新機」為Ant Bank PayLater客戶提供高達HKD 3888折扣優惠入手新機王，兼可享高達12個月免息免手續費分期。好運的朋友更有機會搶走iPhone 15或iPhone 15 Pro。

迎新1蚊請你食麥當勞

Ant Bank PayLater 10月份迎新優惠是「1蚊請你食麥當勞」，全新PayLater客戶成功開通即獲200港元的麥當勞電子禮券，每張面值20港元，消費滿21港元自動使用。另外亦有100港元通用禮券，每張面值50港元，於接受AlipayHK的商戶消費滿150港元即自動使用。

消費賞10月幫你換新機

全新PayLater客戶享受迎新優惠同時還可參加「10月幫你換新機」，只要使用PayLater成功消費一筆即可符合資格於10月10日、20日和30日中午12時，進入指定頁面搶走iPhone 15、iPhone 15 Pro或高達3888港元數碼電器禮券；相等於食餐麥當勞便有機會免費搶到最新手機型號！而現有Ant Bank PayLater客戶都同樣可以參加搶iPhone的活動，只要於活動日前使用Ant Bank PayLater消費單筆800港元或以上即可。

「10月幫你換新機」的優惠當然不止搶iPhone和禮券，只要於指定16間電器商戶使用PayLater可享12個月免息免手續費分期，使用AlipayHK付款時選擇PayLater就會自動顯示，可輕鬆買新機。

平日逛街不時會看到AlipayHK的推廣，近日於時代廣場和利園區亦有Ant Bank PayLater的宣傳，分別是掃碼領取200港元禮券或100港元禮券，使用PayLater於商場內指定商戶消費滿600港元或300港元即自動使用；相等於六七折購物！

覆蓋全港所有AlipayHK商戶，1、3期更無手續費

Ant Bank PayLater於年內推出多重產品升級，包括全面拓展服務至全港超過15萬間接受AlipayHK的商戶，連外遊時只要見到商戶有張貼Alipay+標誌或者表明接受AlipayHK，同樣可以Ant Bank PayLater，單單日本就已有超過100萬間商戶收Ant Bank PayLater。同時新增1期、6期、12期和24期選擇，當中1期和3期均免息免手續費，令客戶更加靈活輕鬆。

由9月1日起，綁定AlipayHK信用卡用戶若消費超過每月3,000港元免手續費限額，將收取最多2.5%手續費，使用Ant Bank PayLater則可豁免手續費。至於港人最喜歡的淘寶，由7月份起，即使用AlipayHK餘額買淘寶亦需要付1%手續費，而用Ant Bank PayLater可享無次數上限免淘寶手續費，還可以免息免手續費分1期或3期還款，同時賺取雙倍A. Point積分，精明的消費者當然不能錯過！

受條款及細則約束。Ant Bank PayLater為螞蟻銀行(香港)的信貸產品。借定唔借? 還得到先好借!逾期還款會產生罰息。