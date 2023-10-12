耀才許繹彬：憧憬施政報告有驚喜　港股在低成交下回穏

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本周在內地十一長假期後，內地股票市場重開，滬深兩地投資者可透過港股通買賣港股；北水重臨港股，成交額雖有所增加，但只是稍作改善。本周一（9日）因颱風所致，港股僅有半日市，成交額參考性不高。本周二（10日）港股才算正式重回正軌，在北水重臨下，成交額未見顯著增加，仍維持不足800億元；可見中港兩地投資者對投資港股的情緒，未有顯著改善，仍持觀望態度。

筆者認為，踏入10月股災月，全球股市走勢在首周呈現不穏的狀態，一向強勢的股票市場如美國及日本，亦曾作出大幅調整，加上以巴衝突會否再度惡化，亦困擾着全球股票市場，投資者對後市呈現戒心，在投資取態方面變得保守，實屬正常；回看港股，今年不論從成交或走勢方面，都可用乏善足陳來形容。以首3季數據來看，肯定跑輸其他主要國家的股票市場；所以踏入10月，投資港股的取態變得更為被動；由於重磅股在今年持續出現一浪低於一浪的格局，令投資者在本月只好忍手；但從近期走勢來看，港股已出現五連升的現象，指數亦從上周低位17,094點，反彈至現在靠近18,000點水平，足足反彈近千點，令投資者深感意外，好像完全不受10月效應的影響。

筆者認為，港股近期走勢儘管看似凌厲，但成交額仍然維持在不足千億的苦況，加上升至某個重要心里關口時（如18,000點），便呈現持續拉鋸格局；是否轉勢，仍有待觀察；全球股票市場，在股災月暫未見到急跌的情況。以美股為例，美國聯儲局官員突然發表鴿派言論，來抵銷以巴局勢緊張為市場所帶來的憂慮，令美股在谷底回升；內地的數據則好壞參半，市場充斥着又有再出招刺激經濟的可能；而香港情況也不例外，在多個學者、政商界及不同財務團體的不斷自薦良策下，一致聲音均認為需要切實執行減股票印花稅及樓市要撤辣招，才有望挽救現時疲弱的經濟，亦是唯一的出路。