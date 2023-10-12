郭家耀：港股有勢挑戰萬九關　內銀股吼呢隻...

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，港股氣氛明顯改善，恒指一度重上萬八關，成交亦有輕微增加。外圍方面，最新會議紀錄顯示，聯儲局官員在未來會否進一步加息存在分歧，令息口預期降溫，美債息有回落迹象，美元亦轉弱，利好環球氣氛。而內地亦繼續有利好消息支持，除了有傳內地額外發行國債，刺激基建投資，另外四大內銀亦獲匯金公司入市撐場，市況料進一步向好。恒指若能企穩萬八關，有勢向上挑戰18,800至19,000點水平。