郭家耀：港股有勢挑戰萬九關 內銀股吼呢隻...
2023年10月12日 10:26
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匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，港股氣氛明顯改善，恒指一度重上萬八關，成交亦有輕微增加。外圍方面，最新會議紀錄顯示，聯儲局官員在未來會否進一步加息存在分歧，令息口預期降溫，美債息有回落迹象，美元亦轉弱，利好環球氣氛。而內地亦繼續有利好消息支持，除了有傳內地額外發行國債，刺激基建投資，另外四大內銀亦獲匯金公司入市撐場，市況料進一步向好。恒指若能企穩萬八關，有勢向上挑戰18,800至19,000點水平。
四大國有銀行獲匯金公司增持A股股份，匯金更表示，半年內有意繼續增持四大行。郭指出，四大內銀估值低迷，息率吸引，若然有意順勢搭轉順風車，可考慮建設銀行(00939)，其股價由低位反彈不少，派息亦吸引，不妨作短線操作。
內地電動兩輪車供應商綠源集團(02451)和高端糧食品牌十月稻田(09676)周四(12日)掛牌上市。郭指出，新股市場最近相對活躍，但掛牌後的表現參差。他認為主要因為現時市況尚未穩定，再加上新股沒有太多往績參考，令市場對新股的信心不足。郭建議，投資者在新股市場先保持觀望態度，將注意力放上市已有一段時間的股份上部署，會有較高的勝算。